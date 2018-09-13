Анкара, 13 сентября, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В Анкаре состоялись переговоры между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили 13 сентября в пресс-службе президента Казахстана.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган

В рамках переговоров стороны обменялись мнениями по двусторонней, региональной и международной повесткам дня. Главы государств обсудили также развитие торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В рамках визита глава Казахстана также примет участие в заседании совета стратегического сотрудничества между странами.