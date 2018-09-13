Москва, 13 сентября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову могут открыть в Москве к 26 октября 2018 года — к 120-летию МХТ им. Чехова. Об этом в эфире «Радио 1» заявила вдова руководителя Марина Зудина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Табаков

«У Олега Павловича, когда он пришёл в Художественный театр, возникла идея, чтобы у служебного входа стояли бюсты Станиславского, Немировича-Данченко и Олега Ефремова. Он заказал эти бюсты у Щербакова. И когда он ушёл, то люди, которые его очень любили, заказали у того же скульптора бюст Табакова. Может, к 120-летию МХТ, 26 октября, в театре появится бюст Олега Павловича», — заявила Зудина.

По ее словам, ей бы не хотелось, чтобы бюст появился у театра к открытию сезона, но поскольку речь идет о юбилее театра, это было бы правильно. Тем не менее актриса отметила, что для многих личность Олега Табакова совершенно не ассоциируется с бронзой.

Как, в свою очередь, отметил скульптор Салават Щербаков, предварительно открытие бюста намечено на 20-е числа октября. Пока памятник выполнен из глины, затем будет отлит в бронзе.

«Табаков был очень многогранен, и сложность в том — какую сторону его характера запечатлеть. Это может быть интеллектуал, может быть театрал, а можно выделить и некий типаж из мультфильмов. Табаков очень разный, поэтому необходимо найти правильный тон среди этих вариантов. Принимать работу будет, естественно, семья, а также, возможно, кто-то из коллег», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым, вместе с которым когда-то работал на съёмках знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны».

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