Ташкент, 13 сентября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019−2023 годы, сообщает 13 сентября издание «Народное слово».

President.gov.by Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Всего в рамках государственного визита Лукашенко в Узбекистан подписано 19 документов. Мирзиёев отметил, что визит главы Белоруссии выведет отношения между странами на качественно новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 сентября Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане. В рамках переговоров стороны уделили основное внимание торгово-экономическому сотрудничеству.