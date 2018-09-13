Ереван, 13 сентября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Пока участники разговора не подадут в отставку, какой-то либо уверенности в том, что «дело 1 марта» будет справедливо раскрыто, не может быть. Об этом заявил глава канцелярии экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян, комментируя скандальную телефонную беседу директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, которая была подслушана и обнародована в YouTube.

2rd.am Виктор Согомонян

«Мы имеем дело с позорным разоблачением. Думаю, здесь нет необходимости в дополнительных объяснениях. Произошедшее — серьезное преступление, и все виновные должны понести суровое наказание, в том числе за препятствия правосудию и за вмешательство в правосудие. Я также думаю, что пока участники разговора не подадут в отставку, какой-то либо уверенности в том, что «дело 1 марта» будет справедливо раскрыто, не может быть», — приводит слова Согомоняна yerkir.am.

12 сентября Роберт Кочарян, который обвиняется по делу «1 марта» в насильственном свержении конституционного строя, заявил, что обнародованная аудиозапись телефонного разговора глав Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы (ССС) доказывает, что «было совершено преступление: имело место давление на суд» и что в деле «1 марта» единственная цель властей — «закрыть» его, то есть посадить.

Сегодня, 13 сентября, комментируя заявление Кочаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что цель расследования по делу «1 марта» состоит в том, чтобы «закрыть» всех тех, кто совершил преступление 1 марта 2008 года.

11 сентября в YouTube появилась аудиозапись разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, где они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.