Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 сентября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ в городской думе Переславля-Залесского Ярославской области будут советоваться с жителями города перед выборами главы округа. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Избирательная комиссия Переславля-Залесского

В результате выборов нового состава думы ни одна из партий не имеет большинства, и фракциям предстоит договориться по кандидатуре будущего главы городского округа, в который накануне выборов были включены сельские территории Переславского района.

Глава Переславля-Залесского согласно уставу избирается двумя третями голосов от утверждённого состава городской думы (21 депутат). В результате выборов в думу прошли 10 кандидатов от «Единой России», 8 представителей партии «Справедливая Россия» и 3 кандидата от КПРФ. Даже если 2 кандидата от оппозиции уйдут в областную думу, «Единая Россия» не получит большинства, необходимого для избрания главы.

Для принятия решения по ключевым вопросам необходимо будет 14 голосов, две трети от утвержденного состава депутатов», — пояснила глава ТИК Переславля-Залесского Алла Кибец.

Глава переславских справедливороссов Сергей Хабибулин заявил, что при голосовании депутаты его фракции будут опираться на мнение жителей города.

После того, как определится список кандидатов на должность главы городского округа, мы проведем встречу с избирателями. Предыдущий состав городской Думы, где у «Единой России» было большинство, лишил переславцев возможности самим выбирать главу исполнительной власти. Сейчас жители города выбрали нас и доверили нам право выбрать главу. Мы не имеем права решать за жителей города. Мы пригласим на встречу с переславцами всех кандидатов на должность главы города, чтобы они представили свое видение развития Переславля, а люди могли бы задать им вопросы. Кроме того, мы будем учитывать и мнения, высказанные в социальных сетях, где будут запущены опросы и можно будет оставлять комментарии. Надо вернуть в Переславль публичную политику», — сказал Сергей Хабибулин.

Своим мнением по предстоящим выборам главы городского округа поделился и Александр Дыма, ставший депутатом городской думы Переславля от партии КПРФ:

Конкурс по выбору главы городского округа назначат депутаты после решения процедурных вопросов — выбора председателя, глав комиссий. Мы будем сотрудничать с депутатами фракции «Справедливая Россия», хотя у нас и есть небольшие разногласия. Позицию же «Единой России» мы не поддерживаем ни по одному вопросу. Что касается выборов главы, то здесь придется добиваться консолидированного мнения, потому что даже если предположить, что фракция КПРФ будет голосовать вместе с депутатами от «Единой России», все равно не хватит голосов для решения этого вопроса — проголосовать за кандидатуру главы должны 14 депутатов», — сказал лидер переславских коммунистов Александр Дыма.

Первое заседание городской думы Переславля-Залесского состоится 28 сентября 2018 года.