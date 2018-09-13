Москва, 13 сентября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 7 сентября составил $459,4 млрд. Такие данные приводит сегодня пресс-служба Банка России.

Silke Remmery Как песок сквозь пальцы

На 31 августа международные резервы страны составляли $460,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $1,2 млрд, или на 0,3%.

Как говорится в сообщении регулятора, снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Читайте также:

Чистый отток капитала из России с начала года увеличился почти в три раза

Профицит внешней торговли РФ в июле вырос в 3,5 раза в годовом выражении