Ответит ли Россия на провокацию США в Сирии? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Какой урок должна извлечь Россия из провокации «Белых касок»;
- О подходе Японии к заключению мирного договора с Россией;
- Киев наращивает интенсивность обстрелов в Донбассе;
- Названы производители лучшего и худшего творога в России;
- С 2019 года в России вырастут тарифы на вывоз мусора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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