Севастополь, 13 сентября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Испытания первого блока Балаклавской ТЭС под Севастополем завершены, сообщила 13 сентября пресс-служба АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Напомним, строительство ТЭС ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Ввод станции решит вопрос с обеспечением региона собственной электроэнергией.

(сс) Kosun Вид на Балаклавскую ТЭС

Как сообщается, комплексные испытания парогазовой установки мощностью 235 МВт, которая является первым по счету энергоблоком со станционным номером 2, стали заключительным этапом перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом в эксплуатацию первой очереди Балаклавской ТЭС.

Программа испытаний предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблока ТЭС с номинальной нагрузкой в составе энергетического комплекса Единой энергосистемы России.

В настоящее время на Балаклавской ТЭС ведется строительство второго энергоблока, установленной мощностью 235 МВт. Завершение строительства запланировано на ноябрь 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первые мегаватты Балаклавская ТЭС в Севастополе в энергосистему Крыма выдала в июне этого года.

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