Москва, 16 сентября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Претензии Рособрнадзора к учителю Дмитрию Гущину, который заявил о наличии вариантов решения ЕГЭ-2018 в интернете, приняли форму судебного разбирательства. О том, в чём неправ Рособрнадзор и какой вред российскому образованию может принести его неконструктивная позиция, пишет автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

YouTube.com|РЕШУ ЕГЭ Дмитрий Гущин

Сама позиция, занятая ведомством в лице его руководителя Сергея Кравцова, не может не удивлять. Призывы «не распространять негативную информацию» ради заботы о комфорте школьников можно было бы только приветствовать, если бы вся негативная информация была надуманной. Но спор с Гущиным по принципу «этого не может быть, потому что этого не может быть» в то время, как многие подтвердили просачивание информации о ЕГЭ-2018 в сеть, выглядит несуразной защитой репутации ведомства, поставленной выше возможной проблемы.

Мало того, проблема экзаменационных вариантов имеет такое свойство, что до всякого судебного разбирательства необходимо было провести экспертное расследование с широким оповещением о его результатах. Ничего этого не было сделано, в том числе и самим Рособрнадзором. Во всяком случае, информация о проверке сигнала отсутствует.

Читайте статью Утечки ЕГЭ в сеть и Рособрнадзор: заметил проблему — будешь сидеть! и другие статьи Анастасии Шаровой о современном российском образовании.