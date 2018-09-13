Москва, 13 сентября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Идлибе продолжается подготовка инсценировки применения химического оружия правительственными войсками Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая «атака». «Оскар» за постановку

«Несмотря на раскрытие планов боевиков — и это планы не только боевиков, но и выдающих себя за гуманитарщиков «белых касок», — по проведению инсценировки применения химического оружия правительственными войсками, внутри Идлибской зоны подготовка указанной постановочной акции, по нашим сведениям, продолжается», — заявила Захарова.

На фоне звучащих от американских официальных лиц угроз осуществить массированную силовую акцию против Сирии террористы раскручивают историю с подготовкой провокации, делают это всеми возможными способами. Так, в прошлую пятницу они провели в различных городах Идлиба так называемые «мирные акции протеста» против якобы готовящегося широкомасштабного наступления сирийской армии, отметила дипломат.

По данным МИД РФ, всего с 1 по 10 сентября было зафиксировано 289 нарушений нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований в зоне деэскалации Идлиб, что почти втрое больше, чем в аналогичные периоды предшествующих месяцев. При этом из указанной зоны продолжаются террористические нападания, вылазки, которые направлены на российские военные объекты, с использованием беспилотников. За последние два месяца было уничтожено 55 этих механизмов.