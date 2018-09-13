Тюмень, 13 сентября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Скоростная трасса беспрерывного движения на улице Мельникайте в Тюмени будет экологичной. Надземные переходы будут эстетичными, заявил глава Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 13 сентября.

Алексей Кокорекин. Даем сверх плана. 1948

По проекту, на данном путепроводе длинной более 10 км будет реализован принцип беспрерывного движения, без пешеходных дорожек и тротуаров, с надземными переходами.

«На самом деле, равномерное движение автомобилей более экологичное, нежели движение с остановками», — пояснил глава региона.

Ранее аналогичные аргументы приводил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

«Будут автомобили двигаться без остановок — загазованности будет меньше, чем сейчас, когда все стоят на светофорах. Может быть, мы еще не привыкли к надземным пешеходным переходам, хотя во многих странах они активно применяются. В целом всё логично», — пояснял ранее Сергей Шустов.

Что касается надземных переходов, то над их эстетикой необходимо подумать и обсудить вместе с общественностью, считает Александр Моор. Они должны быть архитектурно красивыми и одновременно функциональными.

Напомним, ранее московский блогер Илья Варламов, который ратует за удобство городского пространства, прямо-таки атаковал критикой реконструкцию улицы Мельникайте. Он акцентировал внимание на том, что в Тюмени, страдающей от сокращения зелёных насаждений, будет в ходе реконструкции улицы Мельникайте уничтожено 711 деревьев.

Губернатор Тюменской области признал, что в последнее время в Тюмени шла ожесточённая вырубка деревьев под строительство.

«Количество высаживаемых деревьев должно быть как минимум не меньше, а лучше всего больше того, что мы по законным основаниям сносим при реализации проектов. Это будет принципиальной позицией при формировании городского бюджета на следующий год», — пообещал Моор.

Якобы, когда он был мэром Тюмени, он давал установку на минимизацию вырубки деревьев. А специалисты, расписывая проект на бумаге, исходили из теоретических показателей.