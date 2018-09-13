Тверь, 13 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Масштабные учения энергетиков, которые стартуют в Тверской области 22 сентября, помогут вывести энергосистему региона на новый технологический уровень. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 13 сентября в ходе совместного заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, в заседании участвуют глава Тверской области, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководители крупнейших энергокомпаний России, представители всех регионов Центрального федерального округа.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области проходит заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения

Игорь Руденя, выступая на заседании, отметил, что вопросы готовности объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей и модернизации энергосетевого комплекса являются приоритетными для правительства Тверской области.

«Буквально через несколько дней в нашем регионе начнутся масштабные учения по расчистке, расширению просек. Мы рассчитываем выйти на совершенно новый технологический уровень энергосистемы Тверского региона и надеемся, что учения будут содействовать достижению результата», — отметил Игорь Руденя.

Он добавил, что Тверская область является вторым регионом после Дагестана, где проводятся подобные учения. В дальнейшем Верхневолжье готово оказать поддержку другим субъектам РФ, где будут реализовываться аналогичные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, учения энергетиков со всей страны начнутся в Тверской области 22 сентября. Всего в них будет задействовано более пяти тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники.

В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.