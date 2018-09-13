Ярославль, 13 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Ярославле в социальных сетях объявлен сбор средств на операцию ребенку, которую должны сделать за бюджетные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Pixabay.com Деньги

Портал 76.ru опубликовал статью о сборе средств для 10-летнего Богдана Чижевского, которого сбила машина. Как сообщило издание, у мальчика сложные переломы позвоночника, бедра, голени со смещением и сотрясение головного мозга. Необходима операция в Москве, однако квот на такую операцию сейчас нет.

Если ждать квоты до января, то кость придётся ломать снова, а это ещё больший объём операции, поэтому нужно торопиться сделать сейчас, пока ещё не срослось», — приводит слова мамы 76.ru.

Был объявлен сбор средств в 700 тысяч рублей, удалось собрать 87 тысяч. Деньги просили перевести на банковскую карту, номер которой был указан в публикации. В департаменте здравоохранения опровергли невозможность получения помощь за счет бюджета.

Женщина начала сбор средств непонятно для каких целей и не обращаясь в департамент за квотой. Он была здесь всего два раза. Первый раз пришла около недели назад. Она не принесла все нужные документы, ее попросили донести их. Она пришла сегодня в 13.40 и в течении 5 минут получила квоту, собрав уже на свой счет определенную сумму денег», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ребенка 20 октября уже ждут на операцию в московской клинике. Но мама, как сказали корреспонденту ИА REGNUM в депздраве, стала говорить, что ее ждут уже в понедельник. Ярославские чиновники проверили эту информацию в больнице — она не подтвердилась. Специалисты в сфере благотворительности просят ярославцев внимательно относится к подобным призывам.

Такое случается довольно часто. Люди собирают деньги на лечение на карточку, на электронный кошелек, наличными. При этом не имея ни договоренности на операцию, ни выставленного счета от медучреждения, ничего. Проконтролировать куда и на что тратятся собранные деньги, невозможно. Когда проблема действительно есть, люди обращаются в благотворительные фонды, такие, как наш, мы тщательно проверяем всю информацию, выясняем, что нет возможности помочь за счет бюджета, и только тогда начинаем сбор средств. Я призывала бы и журналистов проверять такую информацию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель ярославского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

По словам Светланы Лягушевой, подобные случаи подрывают в людях веру в благотворительность.