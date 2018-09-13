Великий Новгород, 13 сентября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В Великом Новгороде найдена новая берестяная грамота, в которой первые упоминается слово «падчерица». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Gramoty.ru Берестяная грамота

Учёные продолжают изучение находки, но уже понятно, что автор грамоты высказывал значительные финансовые претензии к своей падчерице, которая жила на «Рядятине улице».

«Слово «падчерица» в берестяных грамотах упоминается впервые, а названия улиц встречаются крайне редко», — прокомментировал член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Алексей Гиппиус.

По его словам, послание направлено от имени двух человек, которые обращались тоже к паре адресатов.

«При этом с той и другой стороны встречается одинаковое имя — Иванко», — добавил учёный.

Напомним, улица с названием Редятина и сейчас есть в Великом Новгороде — на Софийской стороне города, в историческом Людином конце. Грамоту же нашли на другом берегу реки Волхов, на раскопе в районе исторического Славенского конца. Учёные уже прозвали находку «письмом через Волхов».

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