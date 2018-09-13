Чебоксары, 13 сентября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Чувашии пропавшего вечером 12 сентября мальчика, которого на время оставили играть одного в песочнице, нашли утром живым возле пасеки. Следствие не усматривает криминальный характер исчезновения ребёнка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Цитата из м/ф «Мама для мамонтенка». реж Олег Чуркин. 1981. СССР Пусть мама меня непременно найдет!

Информация о том, что в деревне Малые Четаи Ядринского района пропал мальчик (возраст 1 год 9 месяцев), поступила в правоохранительные органы 12 сентября около 17:30 часов.

«Предварительно было установлено, что ребёнок играл на песочнице возле дома бабушки и дедушки, расположенного на окраине деревни, и остался на короткий промежуток времени без их присмотра. Пока они занимались делами по хозяйству, мальчик пропал и его не смогли найти», — сказал Олег Дмитриев.

Для проверочных и поисковых мероприятий на место выехали правоохранители — сотрудники следственного управления, прокуратуры, Росгвардии, МВД, МЧС. К поискам подключились местные чиновники, жители окрестных сёл и добровольцы. Всего более 150 человек.

«Благодаря такому взаимодействию, была спасена жизнь», — констатировал руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин.

Ребёнка нашли утром 13 сентября около 08:30 часов.

«Плачущего мальчика участники поисковой операции обнаружили живым на берегу речки в высокой траве возле пасеки на расстоянии около 700 метров от места его исчезновения. Каких-либо данных, которые бы указывали на совершение в отношении него противоправных действий, не усматривается», — говорят в следственном управлении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.