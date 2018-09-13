Кострома, 13 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Костромской области задержали школьника и студента, которых обвиняют в сбыте наркотиков на территории Костромы, Костромского района и Ивановской области, сообщает ГТРК «Кострома». Их могут лишить свободы на 10 лет.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

Как сообщает областное телевидение, учащиеся «больше месяца оформляли закладки с зельем, чтобы подзаработать». Полицейские изъяли у них свыше 300 граммов спайсов, солей, гашиша и других видов наркотических веществ. На данный момент оба подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.

«Данные лица имели крупные партии наркотических средств, которые расфасовывали по более мелким закладкам и распространяли на территории Костромы, Костромского района и Ивановской области. У совершеннолетнего гражданина был свой транспорт, на котором они выезжали в Ивановскую область. И распространялись наркотические средства и в том регионе», — сообщает заместитель начальника УНК УМВД России по Костромской области Валентин Каверин.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области недавно обнаружили теплицу с 22 кустами конопли. В августе в Кологривском районе региона задержали 2 костромичей, которых обвиняют в выращивании конопли. Один из обвиняемых выращивал 73 куста конопли на опушке леса, второй — 15 кустов на приусадебном участке.

В начале сентября в Костроме задержали троих таджикистанцев с наркотиками на общую сумму около 1,5 миллионов рублей. Их могут посадить в тюрьму на 20 лет по обвинению в незаконном сбыте наркотиков. В отношении задержанных возбуждено 17 уголовных дел. По данным оперативников мужчины 28, 33 и 30 лет закладывали свертки с героином по всему городу и продавали его «бесконтактным