Тверь, 13 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Ситуация в энергетическом комплексе Тверской области с приходом на пост губернатора Игоря Рудени изменилась в лучшую сторону. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов 13 сентября на встрече с главой региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Андрей Черезов и Игорь Руденя обсудили вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли. Встреча состоялась в преддверии совместного заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и замминистра энергетики РФ Андрей Черезов

«Благодарю Вас, что выбрали Тверской регион для проведения такого важного мероприятия. Мы проводим большую работу по повышению устойчивости энергоснабжения, расчистке просек, замене проводов, опор линий электропередач», — отметил Игорь Руденя.

Андрей Черезов отметил, что регион для проведения заседания правительственной комиссии выбран не случайно.

«Я хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете с 2016 года по наведению порядка в компании «Тверская генерация». C вашим приходом все сдвинулось с мертвой точки. Сейчас предприятие показывает неплохие показатели по запасам топлива, восстановительным ремонтам, в том числе ремонтам магистральных сетей, которые идут даже с опережением графика и ремонтам распределительных сетей. Нам необходимо совместно вести работу по дальнейшему повышению эффективности предприятия», — отметил Андрей Черезов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Твери проходит совместное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов, с участием главы Тверской области Игоря Рудени, заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, представителей крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.