Москва, 13 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил руководителя Дагестана Владимира Васильева с избранием его на должность главы республики. На встрече, которая состоялась сегодня, 13 сентября, в Кремле, премьер-министр РФ, отметил, что Васильева ждет сложная работа, в чем тот уже, наверное, смог убедиться, исполняя обязанности главы с 3 октября 2017 года.

Government.ru Дмитрий Медведев и Владимир Васильев

Медведев пояснил, что он понимает под фразой «сложная работа» «общую ситуацию в республике и целый ряд неотложных социально-экономических задач».

В ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития Дагестана, в частности, Васильев доложил Медведеву о ситуации с трехсменным обучением в школах и ремонтом аварийных школ на добровольные пожертвования жителей региона.

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Напомним, выборы главы Дагестана состоялись в единый день голосования 9 сентября. Парламент республики большинством голосов проголосовал за Владимира Васильева. До этого, с 3 октября 2017 года, он исполнял обязанности руководителя республики.

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