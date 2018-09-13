Посёлок Бохан, Иркутская область, 13 сентября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В ГУ МЧС РФ по Иркутской области подтвердили опасения, что серьезный пожар, возникший утром 13 сентября, в здании администрации районного центра Бохан произошёл в результате поджога, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Иркутской области В Ботаником районе Иркутской области спалили здание местной администрации

По словам заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова, сейчас наиболее вероятной версией произошедшего является занесение в здание открытого источника огня, поскольку на первом этаже этого брусчатого строения обнаружены сразу несколько очагов возгорания. А короткое замыкание, напомним, произойти не могло, электричество отключили накануне по причине короткого замыкания, и как раз 13 сентября должны были проводить ремонтные ремонтные работы.

«Система противопожарной защиты не сработала вследствие полного отключения электроснабжения», — подчеркнул Виктор Пашков.

По его словам, развитию пожара на большой площади (более 380 квадратных метров) способствовало позднее обнаружение пожара (он случился около 7:00 по местному времени), а также быстрое распространение огня по пустотам деревянных перекрытий и утеплителю под металлической обшивкой.

Когда огонь добрался до второго этажа, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия здания. В тушении огня в районной администрации были задействованы 54 человека личного состава и 10 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло на четвёртый день после выборов главы районного центра Бохан, где победу одержал выдвинутый единороссами директор ГБПОУ Иркутской области «Боханский аграрный техникум» Леонид Сахьянов, за которого было отдано 28,65% голосов избирателей. Его ближайший соперник — самовыдвиженец Тамара Чикулева получила 20,42%.

Также жители района выбирали кандидатов в местные депутаты, и, судя по данным ГИС «Выборы», победители до сих пор не определены.

Цитата с сайта ЦИК РФ В сведениях о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборы депутатов думы муниципального образования «Бохан» четвертого созыва, по сей день не обозначены статусы избранных

Известно только, что всего было выдвинуто 20 кандидатов. Девять претендентов при одном выбывшем были выдвинуты единороссами, двое — коммунистами, остальные — самовыдвиженцы.