Москва, 13 сентября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Число жителей Российской Федерации, у которых просрочка платежа составляет более шести месяцев, выросло за последние четыре года вдвое — до 12,1% (6,7 млн человек). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Эксперты считают, что такая ситуация возникла из-за «агрессивного наращивания кредитных портфелей» банками и падения реального дохода жителей страны.

По их мнению, к концу текущего года доля безнадежных заемщиков увеличится незначительно, так как доходы граждан по итогам года могут увеличиться на 1−2,5%.

В ОКБ напомнили, что в первом полугодии 2014 года количество клиентов с безнадежной просрочкой составляло 3,09 млн человек.

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