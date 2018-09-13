Оренбург, 13 сентября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Оренбурге старейший памятник В.И. Ленину до сих пор за высоким забором. Информацию о демонтаже скульптуры с пьедестала активно обсуждали в соцсетях. Пользователи с разным отношением к коммунистам сошлись во мнении, что памятник необходимо сохранить. Меж тем горожане выражали опасение, что бронзовая фигура вождя пролетариата после демонтажа может потеряться. Сегодня, 13 сентября, минкультуры Оренбуржья выступило с разъяснением во избежание неверного толкования проводимых мероприятий на объекте культурного наследия.

ИА REGNUM В Оренбурге старейший памятник В.И.Ленину в аварийном состоянии

Стоит отметить, что объект культурного наследия «Памятник В.И. Ленину — один из первых памятников в стране, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 году» огородили в начале мая 2018 года. Как отметили в министерстве культуры и внешних связей, это сделано во избежание чрезвычайных ситуаций.

Собственником объекта является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области. Ведомство организовало разработку проекта противоаварийных мероприятий и проекта реставрации объекта культурного наследия.

«В настоящее время с лицензированной Министерством культуры России организацией заключен контракт на выполнение противоаварийных работ: снятие бронзовой скульптуры, разбор аварийного пьедестала. Все демонтажные работы будут проводиться под государственным и авторским надзором. Бронзовая скульптура В.И. Ленина подлежит обязательному сохранению и до начала реставрации временно разместится в Территориальном управлении Росимущества в Оренбургской области. Реставрационной организацией определены условия хранения скульптуры», — сказали в минкультуры региона.

По словам чиновников, перед собственником стоит задача изыскания необходимых на реставрацию и восстановление средств. Вопрос реставрации старейшего в области памятника В.И. Ленину поставлен на особый контроль правительства Оренбургской области.

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Добавим, что с апреля 2018 года объявлен ряд аукционов, заказчиком которых является собственник объекта культурного наследия. Так, с научно-производственным предприятием «Рона» заключен контракт почти на 260 тысяч рублей. Исполнитель должен выполнить работы по проведению детально-инструментального обследования и разработке рабочей документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину».

По условиям, разработка проектной документации, подготовка и передача разработанной проектной документации должна была состояться до 1 августа. Проведение историко-культурной экспертизы и проектной документации, передача документов запланирована до 31 октября.

Договор на выполнение противоаварийных работ на объекте культурного наследия заключен с ООО «Скиб». Стоимость контракта 175 тыс. рублей. Исполнитель должен отработать договор до 30 октября. Именно «Скиб» демонтирует скульптуру.

В конце лета с «Роной» заключен еще один договор на 23 тыс. рублей. Предметом контракта является обязательство провести авторский надзор и научное руководство за производством противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения.