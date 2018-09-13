Киев, 13 сентября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин должен быть отправлен в отставку и понести ответственность за призывы к геноциду жителей Крыма, говорится в опубликованном заявлении украинской партии «Оппозиционный блок».

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Нацистский призыв

По мнению депутатов политического объединения, причиной обвинения Климкина в геноциде должны стать его заявления о необходимости оставить крымчан без снабжения водой.

«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид», — говорится в сообщении блока.

Также подчеркивается, что ограничение доступа жителей Крыма (которых киевская власть считает украинцами) к пресной воде создает риски для их жизни и здоровья, а поскольку доступ к воде является неотъемлемым правом каждого человека, глава украинского МИД должен понести ответственность согласно нормам международного права.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что на «оккупированную территорию» Украина никогда не будет поставлять воду.