Оренбург, 13 сентября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области возле села Нежинка обнаружена авиационная бомба. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы управлении Росгвардии по региону Иван Елманов, эксперты вынесли заключение, что боеприпас является боевым и несет угрозу.

Управление Росгвардии по Оренбургской области Авиабомба

Авиабомбу 12 сентября обнаружили местные жители и проинформировали об опасной находке правоохранительные органы. Снаряд весом 50 кг пролежал долгое время в земле и имел следы коррозии.

Уничтожить бомбу на месте обнаружения не представлялось возможным, поскольку рядом находились жилые постройки, линия электропередач. Взрывотехники вывезли боеприпас подальше от населенных пунктов и уничтожили.