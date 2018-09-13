Москва, 13 сентября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Контактный авиационный взрыватель и еще 19 экспонатов планирует представить концерн «Техмаш» на международной африканской выставке оборонной, аэрокосмической промышленности Africa Aerospace and Defence — 2018, которая пройдет с 19 по 23 сентября на авиабазе WATERKLOOF. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Mil.ru Авиационный взрыватель

Стенд предприятия планируют посетить 25 делегаций из разных стран. Им будут представлены снаряды к РСЗО «Град» и «Смерч», авиационные и танковые боеприпасы, а также гранатомет «Балкан» НПО «Прибор», который неизменно становится объектом фото‑ и видеосъемок.

Отмечается, что взрыватель прошел соответствующие испытания на базе «НПО «Базальт», входящего в состав концерна.

Ранее в «Техмаше» сообщили о создании «умных тестов» для собак в службах кинологов, которые в отличие от зарубежных аналогов, содержат реальные взрывчатые вещества.

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