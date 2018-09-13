Москва, 13 сентября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Госдума объединит комиссию по этике и комиссию по доходам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«В комитет поступило предложение фракции о создании новой комиссии. На базе комиссии по этике и комиссии по доходам создать новую комиссию», — сказала она.

Две комиссии были созданы искусственным образом, указала глава комитета.

Комиссия будет заниматься не только вопросами достоверности сведений о доходах депутатов, но и вопросами мандатов, таким образом, по словам депутата, функции новой комиссии расширяются.

Фракция представит свои кандидатуры. При этом Савастьянова не исключает, что комиссию может возглавить Наталья Поклонская или Отари Аршба.

«Решение будет принимать фракция», — заявила она.

Глава комитета сообщила, что вопрос о реорганизации обсуждался с начала 2018 года.

«Комиссия будет сформирована по пропорциональному принципу», — указала депутат, 10 мест получит «Единая Россия», 10 — оппозиция.

В июле, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях для Поклонской в связи с ее решением проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе, грозит ли ей лишение мандата, руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов заявил: «Примите для себя решение. А как? Человек же она взрослый, может подумать сама. Она председатель комиссии и зампред комитета».

Отметим, что комиссию по вопросам депутатской этики возглавляет депутат Отари Аршба.