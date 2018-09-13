Луганск, 13 сентября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В 53-й бригаде ВСУ после драки был госпитализирован один военнослужащий, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 сентября «Луганский информационный центр».

Цитата из х/ф «Афганский излом». Реж. Владимир Бортко. 1990. СССР Конфликт на службе

По его словам, инцидент произошел после употребления военнослужащими украинской армии алкоголя. Между двумя сержантами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, завязалась драка, в результате которой один из сержантов с переломами ребер и побитым лицом был госпитализирован.

Напомним, ранее Марочко сообщал, что в 14-й бригаде ВСУ в Донбассе командиры довели военнослужащего до самоубийства. Солдат не вытерпел издевательств и покончил с собой. При этом командование скрывает от вышестоящего начальства этот факт.