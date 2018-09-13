Оттава, 13 сентября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Три порции молочных продуктов, включенные в дневной рацион, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Макмастера в Канаде, итоги их исследования опубликованы на MedicalXpress.

Цитата из м/ф «Кто посется на лугу». реж Галина Баринова. 1973. СССР Пейте дети молоко — будете здоровы!

Специалисты на протяжении более чем девяти лет наблюдали за состоянием здоровья 136 тыс. жителей 21 страны. Добровольцам было от 35 до 70 лет, за время эксперимента почти 6,8 тыс. из них скончались, также было зафиксировано 8,5 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Все участники были разделены на группы, они употребляли то или иное количество порций молочных продуктов либо вовсе исключили их из рациона. В одну порцию входил стакан молока или йогурта, 15 г сыра и 5 г сливочного масла.

Те, кто ел больше трех таких порций в день, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предполагают, что молоко полезно благодаря сочетанию специфических аминокислот, ненасыщенных жиров, витаминов, минералов и пробиотиков.