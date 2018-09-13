Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. В галерее «Борей» 28-й выставочный сезон открыли сразу две выставки: экспозиция Евгении Гладкой, а также выставка «Абстракция» Хачатура Белого.

Арт-центр «Борей» Работа Хачатура Белого

Вдохновителем Евгении Гладкой стала любимая модель художницы — её сестра. Евгения отмечает, что писать близких очень волнительно и ответственно. Она слишком хорошо знает субъект, и это мешает абстрагироваться и улавливать формальную живописную красоту портретируемой. Евгения рассказала, что каждый свой визит в Петербург её сестра Варя привозит целый чемодан невероятных туалетов.

«Феллини, Пиросмани и Пикассо в моем сердце не могут остаться в стороне от такого богатства. Выбор платья, неспешные переодевания, сибаритское валяние на диване, девичьи «секретные» разговоры, переживания и мечты, все эти, подсмотренные на правах сестры, моменты — в моих работах», — отмечает художница.

Арт-центр «Борей» Работа Евгении Гладкой

Арт-центр «Борей» Работа Евгении Гладкой

Евгения Гладкая родилась в семье известных керамистов Александра Гладкого и Веры Носковой. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию. С 2000 года стала членом международного творческого союза художников IFA, а с 2006 — членом Союза художников России. Евгения Гладкая занимается книжной графикой и детскими образовательными проектами, преподает живопись и керамику.

Арт-центр «Борей» Работа Евгении Гладкой

Арт-центр «Борей» Работа Евгении Гладкой

На выставке Хачатура Белого представлены живопись, графика, скульптура и фарфор. Художник делит своё творчество на три периода: сюрреалистический пейзаж, соединение фигуративизма и абстракции и экспрессивный реализм. Сейчас автор испытывает тягу к абстракции, о чём свидетельствуют его работы. В графике царит певучая, как бесконечная мелодия, линия. Особенно остроумно художник применяет её в росписи по фарфору, где рисунок вписывается в ограниченные и подчас замысловатые формы.

Арт-центр «Борей» Работа Хачатура Белого

Арт-центр «Борей» Работа Хачатура Белого

Хачатур Белый родился в Армении, а в Ленинград переехал в 1982 году. С 1992 года художник демонстрирует свои работы на российских и международных выставках. Еще через некоторое время Белый стал членом Санкт-Петербургского фонда «Свободная культура» и Союза художников России. С июля 2015 года расписывает фарфор на Санкт-Петербургском Императорском фарфоровом заводе.