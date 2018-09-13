Красноярск, 13 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Балахтинском районе Красноярского края из-за снегопада 13 сентября ограничили движение для пассажирских автобусов и одноосных грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-257 «Енисей». Ограничения действовали на участке с 85 по 125 километр. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Хакасии, ссылаясь на Федеральное управление автодорог «Енисей».

Теофиль-Александр Стейнлен. Снегопад (фрагмент). 1910-е

Последствия снегопада устраняли дорожники. На участке работала спецтехника для очистки дорожного полотна и обработки противогололедным материалом.

Движение на федеральной трассе восстановили в этот же день, в 14:45 по местному времени.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 12 сентября в Красноярском крае и в Хакасии выпал снег. Жители регионов делились фотографиями заснеженных пейзажей в соцсетях.

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