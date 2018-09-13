Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Предложение депутата Законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова, известного своими экстравагантными инициативами, об ограничении распространения аниме в России в социальных сетях восприняли весьма негативно. Пользователи называют такую идею абсурдной и предлагают депутату разобраться в том, что такое аниме.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Истинная сущность

Петров направил официальное письмо в Роскомнадзор с предложением ограничить распространение аниме в России. Депутат обвинил это направление анимации в пропаганде половых извращений, мистицизма и девиации. В интервью «Московскому Комсомольцу» Петров отметил, что не стал бы говорить о полном запрете. По телевидению аниме показывают нечасто, основной источник — сайты в интернете.

«Аниме включает в себя разные жанры, и многие из них небезобидны: там есть и порносюжеты, и сюжеты, рассказывающие о влюбленности в людей своего пола, и о суициде. Увлекшись даже безобидными мультиками, подросток рано или поздно наткнется на вредный контент, поэтому я предлагаю ограничить такие мультфильмы для просмотра по возрастной категории и по времени. Также я отправил запрос главному психиатру страны, чтобы разобраться, как контент аниме влияет на детей», — пояснил депутат.

Соответствующее предложение не могло остаться незамеченным в среде любителей аниме. Однако многие из них отмечают, что хентай, о котором, видимо, говорит законодатель, это только один из специфических жанров японской анимации, комиксов, а также изображений соответствующей стилистики, где основным элементом являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены.

«Аниме включает в себя разные жанры, и многие из них небезобидны: там есть и порносюжеты, и сюжеты, рассказывающие о влюбленности в людей своего пола, и о суициде. В чем разница с обычным кинематографом?» — задаётся вопросом Майя С. на своей странице «Вконтакте».

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» О сложности аниме

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Истинная сущность

Некоторые из пользователей даже попытались запустить хэштег #НеДадимАнимеВОбиду. Однако он пока почти не распространился в социальных сетях. Другие юзеры обращают внимание на то, что по телевидению зрители смотрят «очень полезные для саморазвития и духовного роста» сериалы про бандитов и воров в законе.

Есть и те пользователи, которые поддерживают предложение депутата.

«Единственное адекватное решение за 20 лет у руля», — пишет пользователь iceroy «Вконтакте».

Кроме того, пользователи отмечают, что у каждого аниме есть возрастное ограничение, и просят депутата лучше изучить, что такое аниме. Пользователи обращают внимание на то, что «дети убегают из дома не из-за аниме», а из-за окружения и проблем в семье.