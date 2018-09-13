Калуга, 13 сентября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году таможенники задержали 21 партию с 200 тыс. единиц контрафактных товаров из Китая, Турции и стран Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам встречи таможенников с участниками внешнеэкономической деятельности в Инновационном культурном центре Калуги 12 сентября.

Kaluganews.com На таможне

Среди задержанной контрафактной продукции: товары лёгкой промышленности, спортивные товары и детские игрушки. Еще 80 тыс. единиц контрафактных товаров выявлены на рынке уже после выпуска. Это автозапчасти, рыболовная леска, табак и алкоголь.

Напомним, доходы федерального бюджета от работы Калужской таможни в 2017 году составили порядка 48 млрд рублей. В зоне ответственности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляли 915 участников, а общий объём задекларированных грузов составил 1,7 млн тонн.

Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья составил более 4 млрд долларов США. За 2017 год Калужской таможней проведено 128 проверок. По результатам проверок возбуждено 138 дел об административных правонарушениях. Сумма выявленных нарушений валютного законодательства по фактам невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию составила 6,8 млрд рублей. Возбуждено шесть уголовных дел.