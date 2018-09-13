Донецк, 13 сентября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Под Горловкой сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежавший вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сбили

«ВСУ недосчитались очередного летательного аппарата типа квадрокоптер», — сказал Безсонов.

По его словам, обломки украинского беспилотника выявлены в районе населенного пункта Новгородское.

Безсонов добавил, что разведгруппа ВСУ, пытавшаяся эвакуировать обломки летательного аппарата, подорвалась на минном поле. В результате взрыва погиб один украинский военный, еще один пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в Донбасс прибыли инструкторы НАТО для обучения украинских войск.

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