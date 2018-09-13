Тула, 13 сентября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Икона Святого Благоверного князя Дмитрия Донского прибыла в Тульскую область, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. 13 сентября у колокольни Тульского кремля состоялась церемония принесения иконы в дар Тульской епархии Московского патриархата и правительству Тульской области.

Tularegion.ru Икона Святого Благоверного князя Дмитрия Донского

Икона написана известным современным иконописцем Валерием Лагутиным, изготовлена из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарем. Образ святого благоверного великого князя Димитрия Донского освящен 20 июля в Архангельском соборе Московского Кремля на его святых мощах. Богослужение возглавлял митрополит Истринский Арсений — первый викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к верующим с архипастырским словом. Глава Тульской области Алексей Дюмин, отметил, что имя Дмитрия Донского неразрывно связано с историей Тульской земли и всей России.

«Даже спустя много веков доблесть Дмитрия Донского и его воинов остается примером для патриотов России. Благодарю экологическое движение «Зеленая Россия» за поистине бесценный подарок. Пусть эта икона укрепляет мужество, силу духа и веру всех защитников русской земли», — сказал Алексей Дюмин.

По окончании церемонии митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен в храме в честь Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии в Тульском кремле.

Затем на территории Тульского кремля начался Крестный ход — до места Куликовской битвы, где завершится торжественным выносом иконы из храма преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме Куликова Поля, шествием к Памятной Стеле святого благоверного князя Димитрия Донского и литией по погибшим воинам на поле сражения.

Отметим, что икона будет доставлена в три тульских храма. 13 сентября, 14:00 — в церковь Параскевы Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий Храм) с. Дедилово Киреевского района; 14 сентября в 10:00 — в храм Димитрия Донского города Донского; 14 сентября, в 16:00 — в Богородицерождественский храм с. Монастырщина. 15 сентября, 11:00 икону доставят на Красный холм Куликова Поля.

Кроме того, с 15 до 21 сентября состоятся Всероссийский экологический субботник и высадка ратного леса (100 именных крупномерных дубов) на Куликовом поле, посвященный 30-летию прославления причисления к лику Святых святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.