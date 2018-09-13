Екатеринбург, 13 сентября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) окажут технологическую поддержку при решении проблемы наркотрафика в Китае, сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

Нет наркотикам!

Уральский вуз посетила делегация из КНР, которую возглавил заместитель генерального секретаря Китайской национальной комиссии по контролю над наркотиками (NNCC), главный инженер Национальной лаборатории по борьбе с наркотиками (NNL) Ван Йоумэй.

Он сообщил, что отношения между Россией и Китаем очень дружественные, а УрФУ считается одним из самых известных российских университетов.

«Наркотрафик является для наших стран большой проблемой, и я уверен, что мы сможем ее совместно преодолеть. Эффективность нашей работы в этом направлении напрямую зависит от уровня технологической поддержки. Без этого наша деятельность становится все более трудной», — сказал Йоумэй.

Отмечается, что в ходе визита китайская делегация посетила центр фармацевтических и химических технологий УрФУ, нацеленный на организацию разработки лекарственных препаратов и технологий их получения, внедрения и серийного выпуска инновационных лекарств. Центр включает комплекс специализированных лабораторий и опытно-производственный участок по разработке технологий получения субстанций и готовых лекарственных форм препаратов.

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