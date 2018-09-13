Жириновский предложил переименовать моря и Дальний Восток
Москва, 13 сентября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать моря, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. Речь идет о борьбе за чистоту русского языка.
«С какой стати Балтийское море так называется? Народа «балты» нет уже полторы тысячи лет, никто про них не знает. Пусть море зовется Варяжским, как встарь!», — полагает депутат Госдумы.
Он напомнил, что слова «Балтика» и «балты» произошли от корня «болото».
Черное море во времена походов русских богатырей на византийский Константинополь во всем мире называли Русским морем, продолжил парламентарий.
«Сейчас мы вновь делаем геополитический бросок на юг — наводим порядок в Сирии, строим союз Москва — Анкара — Тегеран. Значит, на картах снова должно появиться Русское море», — делает он вывод.
Белому морю следует вернуть имя «Студеное», Баренцеву морю — «Ледовитое», указал депутат.
Жириновский предлагает отказаться от «Японского моря» на картах — оно всегда называлось Восточным.
Одновременно депутат настаивает на переименовании Дальнего Востока.
«Недопустимо, чтобы из столицы миллионам граждан давали понять: вы отдалены от нас, вы нам не близки. Страна должна быть единой! Предлагаю новое название — Русский Восток», — отметил он.