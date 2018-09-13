Москва, 13 сентября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать моря, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. Речь идет о борьбе за чистоту русского языка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«С какой стати Балтийское море так называется? Народа «балты» нет уже полторы тысячи лет, никто про них не знает. Пусть море зовется Варяжским, как встарь!», — полагает депутат Госдумы.

Он напомнил, что слова «Балтика» и «балты» произошли от корня «болото».

Черное море во времена походов русских богатырей на византийский Константинополь во всем мире называли Русским морем, продолжил парламентарий.

«Сейчас мы вновь делаем геополитический бросок на юг — наводим порядок в Сирии, строим союз Москва — Анкара — Тегеран. Значит, на картах снова должно появиться Русское море», — делает он вывод.

Белому морю следует вернуть имя «Студеное», Баренцеву морю — «Ледовитое», указал депутат.

Жириновский предлагает отказаться от «Японского моря» на картах — оно всегда называлось Восточным.

Одновременно депутат настаивает на переименовании Дальнего Востока.

«Недопустимо, чтобы из столицы миллионам граждан давали понять: вы отдалены от нас, вы нам не близки. Страна должна быть единой! Предлагаю новое название — Русский Восток», — отметил он.