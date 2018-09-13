Екатеринбург, 13 сентября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге случаи менингита подтверждены у пятерых школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

Cdc.gov Срез ткани головного мозга при заражении менингитом

В гимназии № 5 вирусным менингитом заболели 11 подростков. Из них у четверых болезнь лабораторно подтвердилась. Все дети находятся в больнице. В школе № 171 подтверждён один случай, ещё у двух диагноз снят.

Также по одному случаю относятся к школам №№ 52 и 167. Но эти дети заболели ещё до начала учебного года, уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отмечают, что год назад рост заболеваемости был в 3,4 раза больше. Повышение вызвано сезонностью.

Напомним, в гимназии № 171 учебный процесс из-за менингита был приостановлен. Дети обучаются дистанционно.