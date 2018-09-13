Тюмень, 13 сентября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Десять человек потерялись в лесах Тюменской области в течение суток 11 сентября. Об этом сообщает региональный портал 72.ru.

Гюстав Доре. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу (иллюстрация к «Аду» Данте Алигьери)

Грибники заблудились в разных районах области. Так, 70-летняя женщина заплутала в лесу в Ялуторовске. Она смогла связаться со спасателями и назвала номер электрического столба, возле которого находилась.

80-летний мужчина заблудился в районе Тараскуля, отправившись на охоту. Его и еще восьмерых человек смогли найти.

В Ишимском районе до сих пор ищут 39-летнюю женщину, приехавшую в лес вместе с сыном. Через какое-то время сын вернулся к машине и, не дождавшись матери, позвонил спасателям. Также со 2 сентября в лесу ищут 70-летнюю женщину.

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