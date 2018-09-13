Рим, 13 сентября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Правительство Италии предусмотрит «значительный» рост бюджетных расходов на борьбу с мафией, заявил в четверг, 13 сентября, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает Il Messaggero.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Декреты в сфере безопасности, которые до конца сентября рассмотрят правительство и парламент, предполагают также увеличение численности правоохранительных подразделений, борющихся с мафией, добавил министр.

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Как сообщалось ранее, те же декреты предполагают резкое сокращение расходов правительства на содержание нелегальных мигрантов.

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