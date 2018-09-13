Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В ходе ремонта фасада здания юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета (22-я линия Васильевского острова, д. 7) стёрли и пока не восстановили памятную надпись времен блокады «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Пресс-служба Алексея Ковалева Табличка на месте, надписи нет (здание юрфака СПбГУ)

До этого в городе было всего три места, где сохранены эти надписи, одно из них — на Васильевском острове. Рядом с ними установлены мемориальные таблички и оборудовано место для возложения цветов. Такие надписи должны были помочь ленинградцам добраться живыми до бомбоубежища при артиллерийском налете.

Об исчезновении надписи на здании юрфака СПбГУ, в котором учились Владимир Путин и Дмитрий Медведев, заявил депутат Заксобрания Петербурга, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.

Как сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе депутата, он обратился к ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием немедленно восстановить надпись.

В существовавшем ранее виде она была сделана — белой краской по голубой заливке на листе жести — в 1969 году и с тех пор сохранялась.

Депутат Ковалев отмечает, что в ходе ремонтных работ летом 2018 года мемориальная доска, объясняющая смысл надписи, была восстановлена, а сама надпись — закрашена и до сих пор не восстановлена. Не произошло это и к 8 сентября, когда отмечался День памяти жертв блокады Ленинграда.

«У этого мемориала традиционно проводятся памятные мероприятия с возложением цветов. Нельзя так наплевательски относиться к священным для ленинградцев-петербуржцев вещам, и поэтому я намерен добиться восстановления надписи в кратчайшие сроки», — комментирует депутат от «СР».

»Убедительно прошу Вас принять меры к скорейшему восстановлению памятной исторической надписи на фасаде здания», — пишет Алексей Ковалев ректору СПбГУ.

Напомним, блокада Ленинграда — обстрелы, бомбежки, голод — унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона советских граждан.