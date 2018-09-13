Пекин, 13 сентября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Министерство торговли Китая в четверг, 13 сентября, поприветствовало предложение США провести консультации о выходе из торговой войны между двумя крупнейшими экономиками, сообщает Europe1.

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«Китай считает, что эскалация торгового спора не отвечает интересам обеих сторон», — заявил журналистам представитель министерства торговли Китая Гао Фэн. «Китай получил приглашение от Соединенных Штатов и приветствует его», — подчеркнул он, добавив, что стороны обсуждают детали возможного совещания, которое могло бы имеют место в той или иной стране.

Согласно исследованию американской торговой палаты в Китае, опубликованному в четверг, 13 сентября, 60% американских компаний в азиатском регионе заявили, что они ощущают влияние повышения тарифов.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин 12 сентября призвал китайское правительство возобновить переговоры до запуска нового раунда карательных тарифов, которые администрация президента Дональда Трампа грозит наложить на ежегодный китайский экспорт в размере 200 млрд долларов США.