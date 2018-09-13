Магас, 13 сентября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен приговор местному жителю, укравшему семь овец. Продав украденный скот за 40 тысяч рублей, 26-летний житель Назрани поплатился свободой. Он получил два года лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Овцы

Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима, Столь суровый приговор злоумышленник получил из-за того, что ранее уже был судим и суд учел рецидив преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Карачаево-Черкесии был отправлен за решетку заведующий фермой ООО «Сельскохозяйственное предприятие племенной завод «Восточный» Мекер-Умар Б. Его обвинили в краже 1770 овец на общую сумму более 7,5 млн рублей. Он отбывает наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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