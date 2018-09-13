Богородск, Нижегородская область, 13 сентября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Иск о банкротстве застройщика жилого микрогорода «Стрижи» в Богородском районе Нижегородской области ООО «Деметра», которому было посвящено последнее выездное совещание и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, начнут рассматривать 8 ноября 2018 года. Замгубернатора при посещении стройки отметил, что «введенные в эксплуатацию дома непригодны для проживания» и пообещал организовать работу с правоохранительными органами, чтобы все недочёты компания устранила за свой счёт. Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит обоснованность иска о банкротстве, но ответчик уже сейчас просит отказать в удовлетворении требования, поскольку «было произведено погашение основной суммы задолженности». Между тем в деле еще два истца с аналогичными банкротными требованиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

ООО «Деметра» зарегистрировано 15 сентября 2009 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 565 тыс. рублей, гендиректор — Денис Зайцев. Единственный участник общества — Людмила Зайцева. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что ее доля находилась в залоге с 2014 года по ноябрь 2017 года, залогодержателем являлась Анна Зайцева. Генеральный директор ООО в разные годы выступал соучредителем и учредителем 12 юрлиц, девять из которых уже ликвидированы, а одно, чей основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий, — ООО «Деметра+» с июля 2017 года находится в стадии ликвидации. На конец декабря 2017 года, кредиторская задолженность ООО «Деметра» составляет 83 370 000 рублей, дебиторская — 261 766 000 рублей.

На ООО «Деметра» было выдано разрешение на строительство ряда объектов, в частности на комплексное освоение участков в поселке Новинки Богородского района, который планировалось застраивать жильём в несколько этапов. Первая очередь первого этапа включала восемь многоквартирных блокированных жилых домов (квартал 12). В последней корректировке декларации на седьмую очередь строительства проект называется уже микрогородом «Стрижи». В документе уточняется, что седьмая очередь первого этапа (квартал 14) включает в себя 26 домов блокированного типа от пяти до восьми квартир в каждом.

Именно по 14 кварталу к компании возникли претензии. Во время выездного совещания 7 сентября 2018 года и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что, несмотря на ввод квартала по документам еще в декабре 2017 года, «у застройщика остаются неисполненными обязательства по договорам долевого участия». Причина в том, что дольщиков, чьи квартиры строились по программе «Жилье для российской семьи», не устраивает отсутствие отделки. По информации нижегородского правительства, «во многих домах нет лестницы на второй этаж, отсутствуют коммуникации внутри помещений, а у входных групп не только не установлен козырек, но и не достроено крыльцо», а также «в микрорайоне не закончены работы по благоустройству».

"Введенные в эксплуатацию дома непригодны для проживания. Мы организуем работу с правоохранительными и надзорными органами, направленную на то, чтобы застройщик устранил нарушения за свой счет», — заявил Сергей Морозов на совещании.

Банкротства застройщика 19 июня 2018 года потребовало ООО «Импортстрой», предъявив долги на 4 003 945,41 рубля. Спустя неделю к ООО присоединился индивидуальный предприниматель Петр Зайцев, чья основная сфера деятельности также строительство. 20 августа аналогичный иск подала и инспекции Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району Нижнего Новгорода (сумма — 1 220 028,28 рубля).

4 сентября 2018 года в дело в качестве третьего лица была привлечена инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области. Слушания по рассмотрению обоснованности претензий истцов, назначенные на 6 сентября, не состоялись. Следующее заседание назначено на 8 ноября 2018 года.

«В материалы дела от ООО «Деметра» поступил отзыв на заявление, согласно которому должник просит в удовлетворении заявленного требования отказать, поскольку ООО «Деметра» было произведено погашение основной суммы задолженности», — отмечается в определении суда.

Между тем речь идет лишь о долге, возникшим перед первым истцом. Сведений о погашении задолженности перед двумя другими юрлицами, требующими банкротства застройщика, нет.