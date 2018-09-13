Нальчик, 13 сентября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии направлено в суд уголовное дело о торговле людьми. Его фигуранткой является уроженка Чечни. В июне 2016 года она, родив ребенка и желая скрыть этот факт от своих родных, подарила новорожденного жительнице города Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии.

(сс) Pexels Малыш

Как установлено следствием, нерадивая мать заключила сделку в форме дарения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Однако ситуация стала известна правоохранителям. Жительницу Чечни задержали и поместили под стражу. В предъявленных обвинениях в сделке в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, виновница созналась. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Урванский районный суд.

Читайте также: Попытка продать новорожденного пресечена в Кабардино-Балкарии

Как ранее сообщал Следственный комитет по региону, жительницу одной из республик Северного Кавказа поймали при попытке продать собственную дочь. Она заключила договор о продаже с жительницей Кабардино-Балкарии, но была поймана сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по СКФО.

Читайте также: Жительница Кабардино-Балкарии пыталась продать в Чечне похищенного младенца