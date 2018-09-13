Ярославль, 13 сентября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля наконец прокомментировали ситуацию со скандальным уходом со своей должности главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгия Гудымы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Гудыма

Сегодня, 13 сентября, о судьбе главы, который проработал всего неделю, имея непогашенную судимость, рассказал заместитель мэра Алексей Аксютенко.

«Сейчас человек уволен, он принял это решение самостоятельно. Нам он сообщил, что на него оказывалось давление, в том числе с применением физической силы, поэтому Гудыма принял решение — он сейчас занимается вопросами собственной безопасности и безопасности своей семьи. Насколько я знаю, он сейчас проходит лечение. Он позвонил мне и сказал об этом. Видимо, параллельно принимаются меры к тем людям, которые оказывали на него давление», — сказал заммэра.

Он также добавил, что по словам Георгия Гудымы, силовое давление на него связано с декриминализацией похоронного бизнеса (ранее он возглавлял службу городских кладбищ), и претензиями со стороны криминальных структур.

«Учитывая, что Георгий Валерьевич занимался этим направлением, у нас есть основания считать что это так. Я думаю, что будет его личное заявление в полицию по этому поводу. Думаю, что в результате расследования появятся какие-то факты, которые мы, чиновники совместно с правоохранительными органами должны будем проверить и пресечь», — пояснил Алексей Аксютенко.

Напомним, главой территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля Георгий Гудыма стал 7 августа. После этого выяснилось, что он судим за избиение полицейского и находится под подпиской о невыезде