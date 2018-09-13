Барнаул, 13 сентября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Граждане Казахстана, в мае 2018 года попавшиеся на контрабанде 48 высушенных голов краснокнижного пеликана (кудрявого и розового пеликана) в Алтайском крае, получили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, их осудили за попытку контрабанды общей стоимостью около 3 миллионов рублей.

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю Головы пеликанов пытались провезти на Алтай

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю Высушенные головы пеликанов стали предметом контрабанды на Алтае

Из подробностей известно, что факт незаконного перемещения был выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска «Михайловка» (Третьяковский район). Контрабандный груз был замурован под защитой заднего левого крыла, за обшивкой задней двери багажника и в технологических нишах машины, а также в двойном дне сумок с личными вещами.

Пограничники отмечают, что это не первый случай попытки контрабандного перемещения через государственную границу подобного груза. В октябре 2016 года уроженец Казахстана попался с грузом в 70 голов краснокнижных птиц, общей стоимостью около 7 миллионов рублей. И в том случае сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось довести дело до судебного приговора.

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю Места в автомобиле, где были спрятаны головы пеликанов

Предположительно, сушеные головы пеликанов могут использоваться в народной медицине и для проведения шаманских ритуалов.