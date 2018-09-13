Тверь, 13 сентября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. По факту возможного нападения бродячей собаки на малолетнюю девочку в Твери проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Тверской области.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Жертва бродячих собак

Отмечается, что сотрудники следственных органов обнаружили информацию о ЧП в ходе мониторинга средств массовой информации.

По данным СМИ, 12 сентября бездомная собака напала на 10-летнюю девочку в парке Дворца детей и молодежи г. Твери. При этом издания отмечают, что женщина, оказавшаяся рядом, смогла отогнать животное.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ», — говорится в сообщении.

Читайте также: Тверь: стая собак напала на школьников на уроке физкультуры