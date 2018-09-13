Орск, Оренбургская область, 13 сентября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Орская агломерация Оренбургской области в 2019 году станет наряду с оренбургской агломерацией участником нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование ремонта орских дорог станет беспрецедентным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Деньги предоставляются на условиях софинансирования. Так, из федеральной казны должно поступить 423 млн рублей, из областной — 47 млн рублей. Кроме дорог муниципальных дорог в порядок приведут и те участки, которые проходят по Орску, но находятся на балансе Оренбургской области. Предполагается, что ремонт улично-дорожной сети будут вести одновременно с ремонтом коммуникаций.

Общая протяженность дорожной сети Орской агломерации составляет почти 1080 км, из них 762,6 км — дороги регионального и межмуниципального значения; 317,3 км — дороги местного значения, проходящие по территории Орска, Новотроицкого и Гайского городских округов.

Добавим, что Оренбург является участником нацпроекта с 2017 года. В 2018 году запланировано, что доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, по отношению к 2017 году увеличится на 8% и составит 58,6% — 889 км. На ремонт, реконструкцию и строительство дорог оренбургской агломерации выделено почти 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней. В 2019 году финасирование составит 1,36 млрд рублей.