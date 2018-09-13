Москва, 13 сентября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. На сайте интернет-издания Meduza 12 сентября появился тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?» Пользователям предлагают проверить свои знания относительно того, какие изменения произошли в столице при Сергее Собянине. Однако внимание юзеров привлёк другой факт — в описании теста указано, что он набрал 74% голосов на выборах мэра Москвы, тогда как за Собянина на самом деле проголосовали 70,17%.

Скриншот страницы Meduza Тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?»

Скриншот страницы Meduza Тест «Москва так похорошела при Собянине. Как именно?»

«Медуза» подрисовала Собянину почти 4% голосов. Теперь мы видели все!» — обратил внимание на тест автор Telegram-канала «Проверочная».

Ранее «Медуза» не отличалась такой «поддержкой» Сергея Собянина. Например, в 2016 году издание выпустило собственную версию популярной компьютерной игры «Сапер», посвященную сносу ларьков в Москве. Игроку нужно было предугадать действия мэра столицы и «понять, что именно он хотел снести». Игра появилась после того, как 9 февраля 2016 года в Москве снесли почти 100 торговых павильонов и ларьков, которые были построены в соответствии с требованиями законодательства.