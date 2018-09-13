Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В детской областной больнице в Южно-Сахалинске находятся 50 детей, у которых диагностирован серозный менингит. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Карл Гун. Больное дитя. 1869

Дети помещены в инфекционное отделение. Самому младшему ребенку с таким диагнозом восемь месяцев. Речь идет о тяжёлой форме энтеровирусной инфекции, отмечают в ведомстве.

Основные симптомы — сильная головная боль, рвота, высокая температура. Отказ от лечения в стационаре грозит последствиями для здоровья, например, продолжительными головными болями, предупреждают специалисты.

Ранее в Южно-Сахалинске один из детских садов закрыли на карантин из-за вспышки заболевания. Серозным менингитом заболели шестеро детей. Пять маленьких пациентов продолжают лечение, уточнили в минздраве.

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