Москва, 13 сентября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала подробности интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

«Я их не искала. Настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они читают ее социальные сети и доверяют ей.

«Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии», — добавила она.

Напомним, власти Великобритании заявили, что в покушении на убийство Скрипалей они обвиняют неких российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы работают в ГРУ.

В России потребовали от Великобритании доказательств обвинения и личные данные Петрова и Боширова, так как они, по версии британских властей, въезжали на территорию королевства по российским паспортам. Однако официальный Лондон отказался передавать какие-либо материалы.

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